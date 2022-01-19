West Orange-Stark Middle School 2021-22 Cycle 3 A/B Honor Roll

Published 8:32 am Wednesday, January 19, 2022

By Dawn Burleigh

*6TH GRADE*

Aniyah Coleman

Edward Gutierrez-Tapia

Sahayla Habib

Ervin Marshall

Jan Perez

Chloe Richard

Lamaria Tillman

*7th GRADE*

Luciano Alaniz

Reagan Cameron

Reginald Cameron

Kai Cates

Geraldine Cepeda Pina

Keaton Dupont

Mury’Eah Gallow

Cameron Gobert

Alexia Guyton

Malachi Hardy

Da’Nasia Hebert

Aracely Ibarra

Kaitlyn King

James Luthi’ Williams

Argenys Maldonado Muniz

Nathaly Nufio Alvarado

Alisha Provost

Cesar Reyes

Aubrey Simpson

*8th GRADE*

Cameron Adams

Jasmine Fairley

Andreya Fezia

Lauren Fitzsimmons

Elton Hajdari

Catty Martinez

Brooke McDonald

Mallory Mims

Kellie Rivas

Noah Robles

Krystal Guzman Rodriguez

Michelle Vela

Bryce Yisrael

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