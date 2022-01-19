West Orange-Stark Middle School 2021-22 Cycle 3 A/B Honor Roll
Published 8:32 am Wednesday, January 19, 2022
*6TH GRADE*
Aniyah Coleman
Edward Gutierrez-Tapia
Sahayla Habib
Ervin Marshall
Jan Perez
Chloe Richard
Lamaria Tillman
*7th GRADE*
Luciano Alaniz
Reagan Cameron
Reginald Cameron
Kai Cates
Geraldine Cepeda Pina
Keaton Dupont
Mury’Eah Gallow
Cameron Gobert
Alexia Guyton
Malachi Hardy
Da’Nasia Hebert
Aracely Ibarra
Kaitlyn King
James Luthi’ Williams
Argenys Maldonado Muniz
Nathaly Nufio Alvarado
Alisha Provost
Cesar Reyes
Aubrey Simpson
*8th GRADE*
Cameron Adams
Jasmine Fairley
Andreya Fezia
Lauren Fitzsimmons
Elton Hajdari
Catty Martinez
Brooke McDonald
Mallory Mims
Kellie Rivas
Noah Robles
Krystal Guzman Rodriguez
Michelle Vela
Bryce Yisrael