West Orange-Stark Elementary 2021-22 Cycle 3 Superintendent (All A) Honor Roll

Published 7:51 am Wednesday, January 19, 2022

By Dawn Burleigh

1st Grade

Abraham, Durrell

Alvarez, Jasmine

Blanchard, Zachry

Brown, Paige

Bryant, Jakobe

Burch, Paisleigh

Charlot, Shyleigh

Chowdhury, Alia

Crawford, Demani

Dawsey, Adrian

Dove, Hayden

Ellett, Caydence

Feliciano, Tiffany

Florence, Azariah

Garrett, Depauldrick

Gosby, Nylah

Harrison, Alice

Hebert, Connor

Janise, Devin

Jenkins, Aja

Jones, Alaya

Klingenberger, Everett

Lee, Madelyn

Lloyd, Trinity

Mccallum, Khylen

Moreno, Andrea

Palacios Coronado, Luis

Percy, Addison

Richard, Adayah

Roach-Dale, Mason

Roblero, Austin

Thomas, Joy

2nd Grade

Aguilar, Kassandra

Barranco, Jacob

Collins, Janelle

Daugherty, Peyton

Delgado, Gavyn

Estrada, Liam

Jacobs, Raelynn

Lawwill, Lily

Lewis, Royal

Matte, Ava

Sanchez, Ramon

Smith, Emjay

Theriot, Ryder

Vidal, Franciel

Waller, Jaron

Zetar, A’laiyah

3rd Grade

Chiles, Mylee

Dugas Hullaby, Kmouri

Flore, Anaiah

Guy, Jaylei

Halpain, Chealsie

Humphrey, Adelynn

Jenkins, Ronald

Jerani, Andriya

Jones, Kaelyn

Lyons Lanning, Emberlee

Monge Garcia, Alisson

Segeada, Jeremiah

Trower, Tony

Turner, Angelique

Vazquez De Leon, Rafael

4th Grade

Martinez Pena, Rogelio

Segeada, Johnathan

Theriot, Jayden

Vega, Jaden

5th Grade

Boone, E’dedric

Johnson, Khloe

Perdue, Aundrion

Smith, Breelyn

Tirado, Caroline

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