West Orange-Stark Elementary 2021-22 Cycle 3 Superintendent (All A) Honor Roll
Published 7:51 am Wednesday, January 19, 2022
1st Grade
Abraham, Durrell
Alvarez, Jasmine
Blanchard, Zachry
Brown, Paige
Bryant, Jakobe
Burch, Paisleigh
Charlot, Shyleigh
Chowdhury, Alia
Crawford, Demani
Dawsey, Adrian
Dove, Hayden
Ellett, Caydence
Feliciano, Tiffany
Florence, Azariah
Garrett, Depauldrick
Gosby, Nylah
Harrison, Alice
Hebert, Connor
Janise, Devin
Jenkins, Aja
Jones, Alaya
Klingenberger, Everett
Lee, Madelyn
Lloyd, Trinity
Mccallum, Khylen
Moreno, Andrea
Palacios Coronado, Luis
Percy, Addison
Richard, Adayah
Roach-Dale, Mason
Roblero, Austin
Thomas, Joy
2nd Grade
Aguilar, Kassandra
Barranco, Jacob
Collins, Janelle
Daugherty, Peyton
Delgado, Gavyn
Estrada, Liam
Jacobs, Raelynn
Lawwill, Lily
Lewis, Royal
Matte, Ava
Sanchez, Ramon
Smith, Emjay
Theriot, Ryder
Vidal, Franciel
Waller, Jaron
Zetar, A’laiyah
3rd Grade
Chiles, Mylee
Dugas Hullaby, Kmouri
Flore, Anaiah
Guy, Jaylei
Halpain, Chealsie
Humphrey, Adelynn
Jenkins, Ronald
Jerani, Andriya
Jones, Kaelyn
Lyons Lanning, Emberlee
Monge Garcia, Alisson
Segeada, Jeremiah
Trower, Tony
Turner, Angelique
Vazquez De Leon, Rafael
4th Grade
Martinez Pena, Rogelio
Segeada, Johnathan
Theriot, Jayden
Vega, Jaden
5th Grade
Boone, E’dedric
Johnson, Khloe
Perdue, Aundrion
Smith, Breelyn
Tirado, Caroline