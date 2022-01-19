West Orange-Stark Elementary 2021-22 Cycle 3 AB Honor Roll
Published 7:55 am Wednesday, January 19, 2022
1st Grade
Caldwell, Ta’liyah
Cotton, Odessa
Crager, Jordan
Delahoussaye, Nevaeh
Ferguson, Kenneth
Glassey, Levi
Green, Da’corian
Griffin Forward, Brooklynn
Guillory, Ja’myrenn
Love, La’niya
Miller, Kenadie
Polanco, Oliver
Poole, Greyson
Robinson, Marlie
Shafiq, Zahra
2nd Grade
Davis, Steven
Duncan, Kiara
Edwards, Blaklee
Garcia, Daphne
Garrett, Kamariah
Garrett, Navariah
Gordon, Roy
Graphenreid, Khamarian
Hancock, Tyran
Hughey, Montee
Lewis, Kynidee
Manuel, Noah
Monette, Trinity h
Myers, Arabella
Renfro, Ayson
Rideb-Sparks, Mikee
Robinson, Micaiah
Scott, Aaliyah
Solomon, Kaison
Thomas, Koda
Torres, Alex
3rd Grade
Alvarez, Janely
Bailey, Kendrick
Ceasar, Jailee
Garcia, Alisson
Hardin, Landon
Kordie, Hailey
Menjivar Barrera, Henry
Menjivar, Keila
Percy, Amya-Jean
Perez, Saul
Power, Zander
Richardson, Aubry
Rivas, David
Rodriguez-Orduna, Jose
Rosales, Santos
Somersall, Aunjaneah
Tillman, James
Villa, Kalili
Walker, Raylon
Wallace Rubin, Artis
Williams, Bre’asia
Williams, Laila
4th Grade
Anderson, Lyric
Arteaga Menjivar, Kimberlin
Castrejon, Aurora
Green, Amaya
Howard, Zayden
Jones, Phillip
Lewis, Jeremiah
Lofton, Yunique
5th Grade
Brumley, Eloise
Gant, Bria
Gobert, Brandon
Gus, Aliyah
Harris, Brooke’lynn
Harris, Gage
Manuel, Layton
Matte, Gracie
Nelson, Jyrenny