West Orange-Stark Elementary 2021-22 Cycle 3 AB Honor Roll

Published 7:55 am Wednesday, January 19, 2022

By Dawn Burleigh

1st Grade

Caldwell, Ta’liyah

Cotton, Odessa

Crager, Jordan

Delahoussaye, Nevaeh

Ferguson, Kenneth

Glassey, Levi

Green, Da’corian

Griffin Forward, Brooklynn

Guillory, Ja’myrenn

Love, La’niya

Miller, Kenadie

Polanco, Oliver

Poole, Greyson

Robinson, Marlie

Shafiq, Zahra

 

2nd Grade

Davis, Steven

Duncan, Kiara

Edwards, Blaklee

Garcia, Daphne

Garrett, Kamariah

Garrett, Navariah

Gordon, Roy

Graphenreid, Khamarian

Hancock, Tyran

Hughey, Montee

Lewis, Kynidee

Manuel, Noah

Monette, Trinity h

Myers, Arabella

Renfro, Ayson

Rideb-Sparks, Mikee

Robinson, Micaiah

Scott, Aaliyah

Solomon, Kaison

Thomas, Koda

Torres, Alex

 

3rd Grade

Alvarez, Janely

Bailey, Kendrick

Ceasar, Jailee

Garcia, Alisson

Hardin, Landon

Kordie, Hailey

Menjivar Barrera, Henry

Menjivar, Keila

Percy, Amya-Jean

Perez, Saul

Power, Zander

Richardson, Aubry

Rivas, David

Rodriguez-Orduna, Jose

Rosales, Santos

Somersall, Aunjaneah

Tillman, James

Villa, Kalili

Walker, Raylon

Wallace Rubin, Artis

Williams, Bre’asia

Williams, Laila

 

4th Grade

Anderson, Lyric

Arteaga Menjivar, Kimberlin

Castrejon, Aurora

Green, Amaya

Howard, Zayden

Jones, Phillip

Lewis, Jeremiah

Lofton, Yunique

5th Grade

Brumley, Eloise

Gant, Bria

Gobert, Brandon

Gus, Aliyah

Harris, Brooke’lynn

Harris, Gage

Manuel, Layton

Matte, Gracie

Nelson, Jyrenny

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