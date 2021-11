BCE All A Honor Roll for Second Marking Period 2021-22

BCE All A Honor Roll for MP 2 2021-2022

Kindergarten students: Acosta, Adriana J., Anderson, Thomas G., Arizaga Martinez, Matthew A., Aucoin, Karrington E., Ball, Savannah G., Barajas, Sebastian A., Barnett, Brooks C., Bell, Corbin J., Bellows, Nola R., Benavides, Mila E., Bercian, Kaylie C., Bernal, Melanie A., Berry, Jaxon L., Blakeney, Isabelle G., Bodden, Piper J., Breaux, Vada L., Broussard, Ben R., Burkland, Corey G., Buysse, Luke A, Cabra, Aiden C., Cabra, Easton A., Cardenas, Alexis E., Carrington, Preston D., Chavez Cardenas, Aidan, Choate, Addison B., Clark, Avery R., Colten, Ivy W., Cormier, Braxton E., Cornelison, Brock O., Curl, Maci M., Davalos, Miken W., Davis, Nash D., Dearing, Emma R., DeCuir, Laytin E., Delano, Sonny L., Delcambre, Blake A., De Los Santos, Kristofer M., Dickerson, Nora D., Dishon, Easton C., Doucet, Harper L., DuBois, Witten R., Dukes, Zaylynn B ., Duplissey, Kade S., Elliott, Paislie K., Fabela, Joaquin M., Faulk, Cayse J., Fisette, Catalina A., Fisette, Kailynn R., Flanigan, Zander B., Fults, Fiona B., Garner, Beckett R., Garza, Haven C., Gonzales, Kynleigh B., Gonzalez, Jesse I., Gordon, Shae E., Green, Harper G., Green, Jackson L., Griffin, Prince W., Guest, Ayden J., Guidry, Faith R., Gunn, Rylan D. , Hernandez, Jose A., Hodge, Xander L., Hodges, Layla M., Hollis, Witten D., Holst, Adalyn R., Houston, Mason D., Huebel, Beckette L., Hughes, Brody J., Istre, Jackson H., Ivey, Hanson D., Jacks, Emerson B., Jackson, Heidi J., James, Daylen P., Kelley, Griffin E., Kelley, Maggie C.. Kelley, Molly E., Kennon,Jordy L., Kieschnick,Bodhi K., King, Ethan W., Klein, Adalyn S., Klein, Laiken E., Klucik, Kalli D., Koopman, Mason A., Lemoine, Julia G., Ly, Triet M., Marsh, Finley R., Martin, Bradley W., Martin, Tommy A., McCracken, Isabella R., McCullough, Rhys A., McCurry, Scarlett K., McKernan, Wyatt C., McNiel, Gwen L., Morris, Caroline E., Morris, Kade A., Munguia, Dianna S., Nall, Rachel T., Newman, Addilyn K., Nguyen, Danny, Osborne, Ainsley R ., Patla, Adalynn G., Peterson, Victor A., Powers, Deacon K., Preston, Harper O., Prosperie, Keith M., Puente, Asher C., Puente, Avery A., Rasberry, Wyatt J., Richard, Carter J., Richards, Jonah R., Risinger, Jackson S., Robbins, Madison M., Rogers, Kade M., Rovira, Lucas J., Scogin, Gabriel N., Shaw, Hailey S., Slaydon, Millie A., Snipes, Memphis K., Steele, Jennifer G. ,Stepherson, Lyla M., Stockton, Raymond W., Theriot, Fischer C., Trahan, Chesnei L. , Tran, Ellie T., Tran,Lincoln P., Tunnell, Noble J., Vazquez, Vincent, Weaver, Hannah E., Webb, Joseph G., Westbrooks, Kendal F., Wheeler, Briella R., Whitten, Easen D., Wiegand, Jareth R., Williams, Jaxon W., Williams, Raelynn P., Wisby, Claire N., Wolford, Kiralee C., Wood, Kellen M. , Woolley, Reid P., Yasin, Ayden M., Zahin, Zafira R.

1st Grade Students: Aclese, Salvin J., Acosta, Andrew S., Acosta, Melannie M., Alvarez, Jace L., Armand, Kian P., Aycock, Bentley E., Barnes, Ava M., Bennett, Chad M., Bergman, Aleah M. , Boudreaux, Bailey G., Boynton, Logan K., Bradshaw, Logan F., Briggs, Isabella J.. Cantu, Samuel, Carden, Elijah R., Carranza, Arantza A., Carrillo, Julianna, Champine, Hannah M., Charrier, Cambree E., Collazo, Marixa J., Costanzo, Mackynzie F., Davila, Dora A. , DeShazo, Jadon M., Dishon, Easton K., Dry, Remington T., Durr, Isabelle K., Ellender, Joliet R. , Figueroa, Jael, Flanagan, Scarlett E., Fobbs, Hartley R., Fobbs, Hudson A., Gelagotis, Mikayla G., Gomez Torres, Lucas F., Granger, Kaynon M., Gutierrez, Aaron, Guzman, Maliha D., Hennigan, Parker, M., Hernandez Escamilla, Aranza D., Holden, Anastyn L., Jackson, Avery A., Jenkins, Jonah R., Johnson, Korbyn D., Keddy, Hixon A., Kemp, Tatum G., Klucik, Kyler J., Landry, Easton B., Landry, Michael P., Lapeyrolerie, Reid J., Lee, Aubree J., Leemhuis, Mackenzie J., Leleux, Atlas J., Martin, Harleigh J., Martin, Isabella G., Martinez, Brooklyn G., McDaniel, Leah M., McFatter, Riley J., Moerbe, Emma R., Mooney, Jaxon W., Moore, Aubree R., Moore, Bryson W. , Neal, Cristian A., Nimitz, Kambree S., Obernuefemann, Oliver W., Peltier, Elizabeth R., Pickering, Greyson J., Potter, Makenzie G., Quigley, Kyndall L., Ramirez, Kamden G., Rios Franco, Matias A., Sanchez, Chandler J., Sanford, Spencer R., Smith, Marianne K. , Smith, Ridley J., South, Haven A., St John, Hayes S., Swanzy, Olivia K., Taylor, Addisyn J., Torres, Jarin, Torres,Kaycee R., Trahan,William E., Trevino, Khloe S., Tucker, Weldon D., Van Ee, Charlotte R., Vann, Blakely L., Varela, Abigail M., Viator, Gentry A., Voegeli, Emilyn R., Walters, Evelyn O., Ward- Cooper, Amelia M., Warren, Axel M., Webster, Zachary J., Welborn, Rylen C., Whipps, Triniti F., Wood, Carson R., Woodard, Luke T., Woolley, Callie J., Woolley, Carter A.

2nd Grade Students: Alexander, Kinley D., Allen, Maci R., Alvarez, Daniel , Arkeen, Channing S., Arkeen, Chaplin B., Ashworth, Zayne R., Badgett,Marlee J., Baker, Hudsyn R., Bartholamew, Mason J., Beritiech, Ian M., Bodden, Bianka N., Bodin, Jacelynn A., Bollenbacher, Blakely R., Bradford, Emery F., Brammer, Abigail E., Brigham, Thomas A., Burkart, Alexander C., Burkart, Elizabeth K., Buysse, Cody A., Buysse, Dean A., Byers, Aubrey D., Byrd, Ealyn L,. Campbell, Noah J., Carter, Lucas A., Ceja, Sadie M., Chambless, Nate L., Chau, Kelly H., Chong, Kayden , Cisneros, Andrew, Clopton, Hayleigh A., Court, Brantley J., Cruse, Riley C., Daigle, Gracelyn L.,Decuir, Kinley M., De Leon, Derrek R., DuBois, Baylor A., Dugas, Serenity M., Dupre’, Zane M., Egan, Everly G., Flanigan, Zaiden K., Ford, Landon P., Frazee, Ashton G., Fuller, Hudson W., Goff, Camryn L., Gregory, Cymber F., Grubbs, Brooklyn D., Guidry, Gabriel M., Guzman, Micah H., Hamerly, Kathryn N., Hamilton, Carston D., Harding, Wyatt G., Havard, Kaiser L., Hayes, Amelia R., Helm, Owen E., Holt,Kalyn G., Ickes, Hunter C., Jacobs, Annalee G. , James, Dawsyn P., Jones, Liam B., Kalil, Neder, Labrada, Anastasia P., Landry, Clarissa N., Landry, Emma F., LeBlanc, Mila G., Leger, Grayson C., Long, Slate R., Lopez, Matthew P., Marsh, Connor R., McCullough, Makenna A., Meaux, Torin T., Mendoza, Osmar, Middleton, Reese S., Millwood, Dylan M., Milstead, Nathaniel J., Mire, Ella G., Mitchell, Jasmine M., Mulvaney, Drayden D., Nichols, Logan G., Noyola, Corbin T., Ortiz, Mateo, Pachar, Brinson C., Parish, Colton R., Patten, Kaysen E., Peddy, Scarlett E., Perritt, Laykin S., Pizan,i Cohen L., Plessala, Karalina N., Polk, Olivia A., Potter, Jonah B., Pridemore, William A., Prosperie, Kody J., Reece, Landon R., Reed, Landon M., Richard, Ryder S., Riojas, Alex C., Roberts, Picasso M., Rovira, Mia L., Salazar, Sarahi, Santel, Ainsley R., Shuford, Rachel L., Sifuentes, Cain C,. Smith, Madeline E., Snipes, Maddox J., Stephenson, Jude S., Trimble, Reid J., Verrett, Kamdyn P., Vo, Huy N., Vong, Eva F., Watts, Raeleigh R., Weaver, Weston T., Williams, Deegan W., Williams, Gage A., Williams, Peyton M., Yawn, Violet J., Zurlo, Nathan J.