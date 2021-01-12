Mauriceville Elementary Honor Rolls Third Six Weeks
First Grade
All A
Jordyn Marie Alvarez, Brea Annette Avila, Brydon Guy Borel, Nathaniel Liam Carreon, Elizabeth Marie Caswell, Kimber Marie Clausen, Vance Joseph Daigle, Rylie Noelle Davis, Brooklynn Alyse Dodson, Skylar Rayne Duhon, Haisley Jacque-Sue Edgerton, Katherine Elise Harrington-Travis, BraLynne Marie Harvey, Camila Rose Hernandez, Deveron Wellington Hoffpauir, Mathew Aaron Honkomp, Markus Lynn Johnson, Keagan Dale Lafauci, Olive Patricia Ann Lesher, Kyler Blaine O’Banion, Kaden Lee Owens, Makaila Hope Palaganas, Aldin Samuel Ramizo-Courtier, Alexis Topaz Runnels, Kolby Troy Wayne Stillwell, Abigail Fayth Sunday, Adyn Faith Sunderland, John Isaac Wilson
A/B
Ayden Lee Chance, Kelby Ray Cooley, Cameron Blake Eads, Pierstin Rayne Elliott, Aubree Michelle Foil, Christian Milan Garcia, Briana Brooke Hand, Cheyenne Nicole Hooper, Marshall Wayne Ivy, Kasen Matthew Jackson, Adalyn Mailli Mae James, Krystal Reign Jarreau, Ruby Rae Manning, Omar Wesley Martinez, Molly Dianne Pope, Brealynn Kay Richard, Kyliin Grace Rubin, Ashtyn Elizabeth Saucier, Anslee Jean Strandberg, Jacob Elijah Stringer, Luke Christopher Woodrow
Second Grade
All A
Delilah June Arceneaux, Levi Texas Brewer, Bria Sha’Ron Childress, Aubree Gale Clark, Aniyah Nicole Davis, Tate Rowdy John Floyd, Tanner Bryant Hannon, Ava Mackenzie Hibbert, Aiden John James, Kirk Owen Jowell, Jaelynn Deniece Kennedy, Isabella Rose Latiolais, Jeremiah Kason McCracken, Jack Bennett McKenzie, Craigen Jon McShan, Blakely Faye Peveto, Bentley James Shelley, Jaxyn Garrett-Allen Shores, Emilio Solis, Noah Blane Taylor, Zackary James Turner, Jaina Rene Wagner, Joshua Cole Watzlavik, Zoe JoAnne Weatherford, Luke O’Brien Woods
A/B
Conner James Allen, Lilyth Estelle Chandler, Graycen Dwayne Dufour, Maricarmen Escobedo, Ivan Espinoza, Eli Ryan Hudspeth, Anthony Coleman Leblanc, Brayden Steven Long, Hanna Rose Lovell, Sophie Gail Luckey, Joie Rose Mahoney, Siarra LeAnn McConnell, Blaine Mason Meyers, Rayleigh Marie Miller, Elijah James Pipps, Haylee Denise Richard, Ainsley Isabella Marie Rozean, Hunter Lee Savant, Addison Rose Tincher, Brielle Jolee Vandagriff, Amy Piper BriAnne West, Laurelai Grace Wilhelm
Third Grade
All A
Lilyana Von Briscoe, Ava Lyn Horrocks, Jackson Todd Loupe, Payslee Shay Mann, Timothy John McDow, Hailey Grace Palaganas, Adam Mark Prevost, Alan Joseph Ramizo-Courtier, Jadynn Marie Elisabeth Schexnider, Brooklyn Kallie Simmons, Isabella Grace Steele, Raelynn Nicole Vercher, Paisley Layne Weeks, Skylar Allen Willison
A/B
Athena Mychelle Berndt, Gracelyn Ava-Leigh Bland, Natalee Jade Boudreaux, Keaton James Brevell, Cory Easton Brewer, Abran Eli Broussard, Kelly Lynn Carpenter, Fatima Castanon, Valerie Ann Cezar, Kelby Scott Gallier, Kaydance Raylynn Gilbreath,
Riley Jo Gravett, Liliana Rose Hawkins, Keira Zenee Jean Hazzard, Emmily Paulina Hernandez, McKynlee Jean Hilton, Claire Kay, Chloe Nakira Ledet, Carter James Loupe, Aria Bella Marlatt, Natalie Grace Martin, Timothy Ian McClelland, Marcus Drew Monceaux, Chloe Alyse Rhodes, Daren Lee Rubin, Fisher James Seago, Aubrey Chyanne Sims, Trystan Dayle Sims, Danielle Grace Stringer, Karma Avery Vidalier, Hayden Lee Vilo, Isabella Rose Walters, Kaden James Whitesel, Braeson Paul Williams
Fourth Grade
All A
Alexis Michelle Ahlgrim, Lily Ann Benoit, Dean Alexander Chenyworth, Brooklyn Christine Childress, Aidan Paul Davidson, Huntley Taytumn Edgerton, Karah LeAnne Frederick, Elliott Dane Fregia, Kayleigh Leanne Harvey, Cloie Rae Haure, Abel James Heller, James Boyd Holmes, Cameron Brent Knott, Kevin Bryson Manasco, Mason Robert Martin, Brodey Elliott May, Cesar Gabriel Morales, Victoria Elise Rodriguez, Caleb Riley Woods
A/B
Jude Westin Abrego, McKenna Raye Andrews, Donovan Logan Chenyworth, Kamberlyn Nichole Cockerham, Gracelyn Faith Davis, Terry Adam DeGregory, William Samuel Garcia, Kyra Grace Gill, Noah Cole Goff, Mariana Sophia Guzman, Karma Denise Hewgley, Barrett James Huckaby, Brylie Grace Jones, Emma Georgette Lange, Bryant James Lawrence, Mary Elizabeth Leffew, Angel Zuriel LLanes, Madison Rose Ly, Mason Dewayne Monceaux, Adeliena Grace Moore, Jacob Dean Olson, Julio Antonio Perez Mondragon, Drake Asher – Louis Pond, Olivia Irene Prevost, Haydn James Saucier, Brooklynn Elaine Seeney, Russell Dewayne Shackelford, William Anthony Shoultz, Billy Ray Louis Smith, Kayleigh Marie Trussell, Noah Michael West, Brenhan Aaron Williams
Fifth Grade
All A
Hunter Peyton Brewer, Cole Cash Christy, Mathias Rafael Hernandez Moreno, Cyra Denae Johnson, Rachel Grace McDow, Greysen Wayne Weir
A/B
Brinlee Nichol Avila, Sarah Danielle Barnes, Jase Lynn Blankenship, Corban Michael Broussard, Mason James Broussard, Ryder Wayne Clausen, Alex Benjamin Courtier, Graysen Charles Carter Craft, Lukas Paul Davidson, Addyson Marie Farwell, Joseph Spencer Fuss, Grace Susan Hudspeth, Heidi Mae James, Michael Joseph Mayo, Brayten Kade Moore, Laney Ann Reynolds, Olivia Eleanor Scheiderer, Bailey Paige Vandagriff, Carrie Michelle Wilson, Fiarrah Syndah Young
Little Cypress-Mauriceville High School Honor Roll 2nd 6 weeks 2020
9th Grade All A Jessica Allen, Valencia Allen, Emily Arrowood, Amy Boaz, Rayna Christy, Mallory Dollar, Devin Dunmon, Brooklyn Elliott,... read more