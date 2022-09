Orange County marriage licenses issued: Aug. 29, 2022 – Sept. 2, 2022

Marriage licenses issued by The Office of Brandy Robertson, Orange County Clerk, for the week of Aug. 29, 2022, to Sept. 2, 2022 include:

Chet E. Baker and Shelby L. Rayburn

Seth K. Kelone and Grace E. Burton

Hector D. Pena and Brandi L. Smith

Devaughn M. Colly and Katie E. Talbot

Aaron R. Cavaness and Kara L. Tibbitts

Christopher J. King and Larisa R. Barber

James M. Freeman and Briana A. Purgahn

Brandon W. Adaway and Wendy E. McCoy

Jesus I. Rodriguez Gutierrez and Rosalinda Lozoya Servin

Justin W. Bradley and Abigail N. Nevils

Timothy S. Sowell, Jr. and Regina L. Mattox

Timothy R. Burdine and Jessica A. Cox

Junius J.L Stevens and Grace N. Gossard

Julio E. Guandique, Jr. and Jennifer L. Pointe