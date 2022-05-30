2022 All-Orange Leader Softball Team, see the great talent

Published 12:03 am Monday, May 30, 2022

By Van Wade

Bridge City’s Carson Fall (left) is the 2022 All-Orange Leader Softball Team Most Valuable Player and Little Cypress-Mauriceville’s Keylie Washburn (right) is the Offensive MVP. (Photo courtesy Meagan Washburn)

Here is the 2022 All-Orange Leader Softball Team:

MOST VALUABLE PLAYER: Carson Fall, Bridge City

OFFENSIVE MVP: Keylie Washburn, LC-M

DEFENSIVE MVP: Kaylyn Dosch, Bridge City

NEWCOMER OF THE YEAR: Nicole Sasser, Bridge City

COACH OF THE YEAR: Raven Harris, Bridge City

* * *

FIRST TEAM

Cami Shugart, LC-M

Harleigh Rawls, Orangefield

T’Era Garrett, WO-S

Andreya Garrett, Vidor

Rhylan Wilson, LC-M

Marlie Strong, Bridge City

Joli Ponfick, Orangefield

Brooklyn Buschelle, Vidor

Makenna Carey, Bridge City

Abigail Curphey, Orangefield

* * *

SECOND TEAM

Ansley Moore, LC-M

Haley Munoz, Bridge City

Ava Wright, LC-M

Brooklyn Droddy, Bridge City

Laila Rhodes, WO-S

Natalie Morrison, Vidor

Jacelyn Cook, LC-M

Hannah Murchison, Bridge City

Lexis Moss, LC-M

Rylee Dougay, Orangefield

 

 

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