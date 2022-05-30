2022 All-Orange Leader Softball Team, see the great talent
Published 12:03 am Monday, May 30, 2022
Here is the 2022 All-Orange Leader Softball Team:
MOST VALUABLE PLAYER: Carson Fall, Bridge City
OFFENSIVE MVP: Keylie Washburn, LC-M
DEFENSIVE MVP: Kaylyn Dosch, Bridge City
NEWCOMER OF THE YEAR: Nicole Sasser, Bridge City
COACH OF THE YEAR: Raven Harris, Bridge City
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FIRST TEAM
Cami Shugart, LC-M
Harleigh Rawls, Orangefield
T’Era Garrett, WO-S
Andreya Garrett, Vidor
Rhylan Wilson, LC-M
Marlie Strong, Bridge City
Joli Ponfick, Orangefield
Brooklyn Buschelle, Vidor
Makenna Carey, Bridge City
Abigail Curphey, Orangefield
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SECOND TEAM
Ansley Moore, LC-M
Haley Munoz, Bridge City
Ava Wright, LC-M
Brooklyn Droddy, Bridge City
Laila Rhodes, WO-S
Natalie Morrison, Vidor
Jacelyn Cook, LC-M
Hannah Murchison, Bridge City
Lexis Moss, LC-M
Rylee Dougay, Orangefield