A look back at track season, final SE Texas track leaders

The 2022 Southeast Texas track season drew to a close with the conclusion of the UIL State Track & Field Championships.

Orange County was represented well with Bridge City Lady Cardinals star Caryss Carpenter and Orangefield Bobcats standout Hunter Ashworth wrapping up great runs for their respective schools.

Here is a look at the Southeast Texas tracksters who finished in the top six in their events at State along with the Final SE Texas track leaders for the season.

TOP STATE FINISHES

GOLD MEDALS – Sanaria Butler, PN-G, 5A girls long jump, 19-7.75, new Golden Triangle-area best; Keandre Jones, Port Arthur Memorial, 5A boys high jump, 6-8; Josh Onuorah, Beaumont Kelly, TAPPS 6A boys long jump, 23-2.5, new Golden Triangle-area best.

SILVER MEDALS – Josh Sanderson, Hamshire-Fannett, 4A boys 110-meter hurdles, 14.28; Sanaria Butler, PN-G, girls 400-meter dash, 54.73.

BRONZE MEDALS – Sanaria Butler, PN-G, 5A girls triple jump, 41-1, new Golden Triangle-area best.

FOURTH PLACE FINISHES – Caryss Carpenter, Bridge City, 4A girls high jump, 5-2; Justin Maze, Beaumont Kelly, TAPPS 6A boys 100-meter dash, 11.12; Whitley Carter, 2A girls long jump, 17-6.

FIFTH PLACE FINISHES – Colin Dorsey, Hamshire-Fannett, 4A boys triple jump, 45-11.5; TAPPS 6A boys 400-meter relay, Beaumont Kelly (Gage Robinson, Chris Roberts, Justin Maze, Josh Onuorah), 43.49

SIXTH PLACE FINISHES – Cyrus Jacobs, PN-G, 5A boys 800-meter run, 1:56.76; Colin Dorsey, Hamshire-Fannett, 4A boys high jump, 6-2; Caryss Carpenter, Bridge City, 4A girls 100-meter urdles, 15.14; Hunter Ashworth, Orangefield, 4A boys shot put, 50-10.25.

* * *

FINAL SE TEXAS TRACK LEADERS

DISCUS — Girls: Jaliah Hawthorne, Orangefield (senior), 112-9; Boys: Gabe Lopez, Nederland (senior), 158-3.

SHOT PUT — Girls: Kyra Owens, Beaumont West Brook (sophomore), 39-4; Boys: Amier Washington, LC-Mauriceville (junior), 50-11.25.

HIGH JUMP — Girls: Caryss Carpenter, Bridge City (senior), 5-6; Boys: Keandre Jones, Port Arthur Memorial (junior), 6-9.

LONG JUMP — Girls: Sanaria Butler, PN-G (senior), 19-7.75; Boys: Joshua Onuorah, Beaumont Msgr. Kelly (senior), 23-2.5

TRIPLE JUMP — Girls: Sanaria Butler, PN-G (senior), 41-1; Boys: Sir Zollocofer, Beaumont United (senior), 46-5.

POLE VAULT — Girls: Morgan Louvier, Bridge City (junior), 10-6; Boys: Harrison Gauthier, Bridge City (senior), 15-3.

100 METERS — Girls: Amya Barefield, Hardin-Jefferson (sophomore), 11.86; Boys: Jah’Mar Sanders, Port Arthur Memorial (senior), 10.65.

200 METERS — Girls: Erial Fontenot, Port Arthur Memorial (senior), 24.91; Boys: Cyrus Jacobs, PN-G (senior), 21.84.

400 METERS — Girls: Sanaria Butler, PN-G (senior), 54.09; Boys: Cyrus Jacobs, PN-G (senior), 49.21.

800 METERS — Girls: Christine La Fleur, Beaumont West Brook (freshman), 2:27.41; Boys: Cyrus Jacobs, PN-G (senior), 1:54.75.

1,600 METERS — Girls: Christine La Fleur, Beaumont West Brook (freshman), 5:35.73; Boys: Payton Wrinkle, Orangefield (senior), 4:43.9.

3,200 METERS — Girls: Annabelle Fisher, Little Cypress-Mauriceville (junior), 12:14.81; Boys: Beau Waldrop, Lumberton (senior), 10:18.82.

100-METER HURDLES — Girls: Caryss Carpenter, Bridge City (senior), 14.69.

110-METER HURDLES — Boys: John Sanderson, Hamshire-Fannett (junior), 14.21.

300-METER HURDLES — Girls: Ashlyn Lane, Beaumont West Brook (senior), 47.19; Boys: John Sanderson, Hamshire-Fannett (junior), 39.34.

400-METER RELAY — Girls: PA Memorial (Paris Martin, Erial Fontenot, Camyra Atkins, Alexia Lewis), 48.70; Boys: PA Memorial (Jah’mar Sanders, Jalani Chevalier, Davon Iles, Ilijah Williams), 41.65.

800-METER RELAY — Girls: PA Memorial (same as 400-meter relay), 1:42.49; Boys: PA Memorial (Ilijah Williams, Jelani Chevalier, Edward Brown, Jah’mar Sanders) 1:28.96.

1,600-METER RELAY — Girls: Nederland (Hailey Marriott, Kamryn Smith, Lana Louvier, KeAsia Hall) 4:04.83; Boys: Beaumont West Brook (Johnny Banks, Marshawn Richardson, Travis Frederick, Ra’Shawn Raven), 3:26.92.