State schedule for SE Texas tracksters, see how they stack up

A slew of Southeast Texas tracksters will be heading to the UIL State Track & Field Championships this week, including Bridge City’s Caryss Carpenter in the 4A girls high jump and 100-meter hurdles and Orangefield’s Hunter Ashworth in the boys discus. Here is a look at their competition and how they rank from their regional performance along with the schedule in which they participate:

Thursday morning, May 12, 9 a.m.

Event 425 Girls High Jump 4A

1 Peterson, Caroline 9 Comal Pieper 5-06

2 Lemm, Kendall 10 Boerne 5-06

3 Carpenter, Caryss 12 Bridge City 5-06

4 Greer, Katrina 10 Waco Connally 5-05

5 Knight, JaLynn 12 Splendora 5-05

6 Wines, Niomi 9 Big Spring 5-05

7 Carlton, Keirstyn 9 Stephenville 5-04

8 Garrett, Khyra 10 Brownsboro 5-04

9 Pullins, Jasmine 10 Wax’chie Life 5-02

Event 426 Boys High Jump 4A 9 a.m.

1 Hammond, Easton 11 Lake Belton 6-09

2 Lee, Jaelyn 12 Paris 6-08

3 Dorsey, Colin 12 Ham.-Fannett 6-08

4 Nuckolls, Garrett 11 Bullard 6-07

5 Norris, Jonathan 12 Nevada Com. 6-07

6 Washington, Caleb 12 Beeville Jones 6-04

7 Cargill, Jarod 10 Andrews 6-04

8 Plyler, Kameron 10 Vernon 6-02

9 Norwood, Matthew 10 Needville 6-00

Event 432 Boys Shot Put 4A 10:30 a.m.

1 Patt, Quardale 12 Stafford 56-04.00

2 Wray, Moses 12 Wimberley 55-01.50

3 Poe, Casey 10 Lindale 54-08.00

4 Smart, Rylan 12 Sanger 53-02.00

5 Reemts, Michael 12 Celina 52-05.00

6 Turner, Kaiden 11 Waco Connally 52-05.00

7 Brister, Creece 10 Stephenville 52-02.75

8 Connally, Rikter 11 Seminole 50-11.75

9 Ashworth, Hunter 12 Orangefield 50-05.00

Thursday afternoon

Event 430 Boys Pole Vault 4A 1 p.m.

1 Kirbo, Ben 12 Stephenville 15-06

2 Thompson, Mitchell 12 Argyle 15-03

3 Pollard, Isaac 12 Lindale 14-06

4 Pilgrim, Preston 10 Pleasanton 14-06

5 Barnes, Eli 11 Argyle 14-06

6 Rubio, Christian 10 Hardin-Jeff 13-06

7 Bragg, Jackson 10 Salado 13-06

8 Farr, Tomas 10 Paris 13-06

9 Mickey, Coby 11 Canyon Lake 13-00

Event 434 Boys Triple Jump 4A 2:45 p.m.

1 Miles, Oliver 10 El Campo 47-05.75

2 Wray, Gabriel 11 Wimberley 46-06.00

3 McDonald, Jelani 11 Waco Connally 46-04.00

4 Johnson, Kai 12 La Marque 46-01.00

5 Munoz, Angel 11 EP Riverside 45-10.25

6 Dorsey, Colin 12 Ham.-Fannett 45-04.00

7 Fulkerson, Mark 12 Lake Worth 45-03.00

8 Sarratt, Stetson 10 Mid.Heritage 45-00.50

9 Dickerson, Daylon 12 Kaufman 44-11.50

Thursday evening

Event 404 Boys 4×100 Meter Relay 4A 5:10 p.m.

1 Bellville 41.66

2 Decatur 41.93

3 Somerset 42.14

4 Melissa 42.14

5 Waco La Vega 42.24

6 Gilmer 42.24

7 Lumberton 42.28

Smith, Conner; Fuselier, Brady; Koch, Kaleb; Bonner, Brock

8 Argyle 42.44

9 Bay City 42.77

Event 407 Girls 100 Meter Hurdles 4A 5:45 p.m.

1 Anderson, Leah 12 Mid Heritage 14.18

2 McFarland, Taylor 12 Godley 14.55

3 Cade, Hannah 11 Canton 14.79

4 Lawson, Kalani 9 FW Dunbar 14.80

5 Runyon, Sarah 12 Argyle 15.05

6 Carpenter, Caryss 12 Bridge City 15.07

7 Watson, Layloni 11 Lake Belton 15.21

8 Harney, Grace 12 Wimberley 15.68

9 Gregory, Jessalyn 9 Needville 15.78

Event 408 Boys 110 Meter Hurdles 4A 5:55 p.m.

1 Tyeskie, Matthew 11 Kilgore 14.00

2 Sanderson, John 11 Ham.-Fannett 14.22

3 Stewart, Jeavon 12 Liberty-Eylau 14.69

4 Foster, Harrison 12 Sweetwater 14.75

5 Moore, Tyler 12 Bandera 14.79

6 Banman, Andrew 12 Seminole 14.90

7 Green, Seth 11 Canyon 14.94

8 Childress, Simeon 11 Waco Connally 14.98

9 Seidenberger, Gary 11 Fredericksburg 15.17

Event 411 Girls 4×200 Meter Relay 4A 6:25 p.m.

1 Dallas Carter 1:41.19

2 Waxahachie Life 1:41.21

3 Tex. Liberty-Eylau 1:42.02

4 Argyle 1:42.16

5 Stephenville 1:43.30

6 La Vernia 1:44.03

7 Freeport Brazosport 1:44.13

8 Huffman Hargrave 1:44.52

9 Hardin-Jefferson 1:44.70

Sylvester, Makayla; Dawson, Karynton; Sneed, Kendall; Provost, Trinity

End of Thursday’s Golden Triangle entries

Friday morning, May 13

Event 526 Boys High Jump 5A 9 a.m.

1 Runels, Steven 12 Lub Monterey 6-10

2 Figgers, Nathanil 11 Bryan Rudder 6-10

3 Jones, Keandre 11 PA Memorial 6-08

4 Franklin, Kameron 10 Frisco Heritage 6-06

5 Stevens, Kade 10 Friendswood 6-06

6 Florence, Zachar 12 Hallsville 6-06

7 Leyva, Ricardo 11 Clint Horizon 6-06

8 Jennings, Bradford 11 CC Flour Bluff 6-05

9 Perez, Allen 11 Roma 6-04

Event 227 Girls Long Jump 2A 9 a.m.

1 Carter, Whitley 10 Evadale 18-05.25

2 Rae, Jordan 12 Coleman 18-02.50

3 Prater, Logan 10 Eldorado 18-02.50

4 Byrd, Victoria 12 Joaquin 18-01.50

5 Spenrath, Sloan 11 Harper 17-11.75

6 Lamprecht, Brooklyn 12 Three Rivers 17-11.75

7 Barnes, JaToryia 11 San Augustine 17-08.75

8 Mehaffey, Cortland 11 Hamilton 17-01.75

9 Kirk, Bree 11 Windthorst 17-01.50

Event 527 Girls Long Jump 5A 10:45 a.m.

1 Johnson, Tairah 12 FB Marshall 19-11.50

2 Fingers, Taylor 11 Man T’view 19-03.75

3 Butler, Sanaria 12 PN-Groves 19-03.75

4 Griffin, Genesis 11 FB Marshall 19-02.75

5 Miller, Princess 12 Man T‘view 18-07.25

6 Lott, Falyn 10 Frisco Mem 18-07.00

7 Lewis, Ella 11 Leander Rouse 18-03.00

8 Shaw, Faith 12 Denison 18-02.75

9 Muzzy, Lily 9 Georgetown 18-00.75

Friday afternoon

Event 533 Girls Triple Jump 5A 2:45 p.m.

1 Forde, Hannah 10 FriscoLoneStar 41-00.25

2 Ogunleye, Suzan 12 PfHendrickson 40-10.50

3 Butler, Sanaria 12 PN-Groves 40-04.00

4 Washington, Alexia 11 Ros’berg Terry 39-09.00

5 Fingers, Taylor 11 Man T’view 39-07.50

6 Okougbodu, Precious 11 W.Mesquite 39-05.25

7 Muzzy, Lily 9 Georgetown 39-04.50

8 De Groot, Sofia 11 Lub. Cooper 38-05.75

9 Lewis, Ella 11 LeanderRouse 37-06.25

Friday evening

Event 506 Boys 800 Meter Run 5A 5:30 p.m.

1 Huntress, Kepler 11 Austin LASA 1:53.58

2 St. John, Walker 12 Grapevine 1:53.68

3 Winston, Chasetin 12 Royse City 1:54.05

4 Melton, Brant 12 Dripping Spr’s 1:54.59

5 Lutkenhaus, Andrew 11 Northwest 1:54.62

6 Jacobs Jr., Cyrus 12 PN-Groves 1:54.75

7 Burningham, Trent 11 Kingwood Park 1:54.75

8 Curico-McLennan, Z. 12 Leander Glenn 1:54.87

9 Raney, Keaton 12 Frisco Reedy 1:55.22

Event 513 Girls 400 Meter Dash 5A 7 p.m.

1 Mallard, Christine 12 Mansfield Leg 54.00

2 Butler, Sanaria 12 PN-Groves 54.09

3 Williams, Cesley 12 FB Marshall 55.14

4 Bigam, Aniyah 11 Car’ton Smith 55.46

5 Ogbeide, Tiyan 11 Katy Jordan 55.84

6 Johnson, DaNaucia 9 Longview 55.94

7 Harden, London 9 Crowley 56.12

8 Woods, Toni 11 CC Vet Mem 56.78

9 Hawkins-Quinones, A12 SA Alamo Hgts 57.11