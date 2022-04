Lady Cardinals climbing up Class 4A State Softball Poll

The Bridge City Lady Cardinals, who have captured the District 22-4A softball title, climbed up to No. 19 in the latest Texas High School Girls Coaches Association Class 4A State Softball Poll after being No. 24 last week.

The Lady Cardinals, 11-0 in 22-4A play, will close out their regular season against Lumberton Friday.

Here are the State polls for each classification:

Class 2A

1. Crawford 19-2

2. Stamford 18-3

3. Floydada 23-2-1

4. Ganado 21-4

5. Lovelady 24-4-2

6. Como-Pickton 24-3

7. Italy 25-3-1

8. Latexo 22-3-1

9. Bremond 17-5

10. Weimar 20-6

11. Deweyville 18-5

12. Normangee 19-6

13. Charlotte 13-4-1

14. Beckville 16-7

15. Thorndale 18-7

16. Ozona 8-1

17. Chireno 12-3

18. West Sabine 17-5-1

19. D’Hanis 17-6

20. Shiner 21-6

21. Hamlin 16-4

22. Refugio 17-5

23. Kerens 20-6-1

24. Kaufer 12-6-2

25. Charlotte 16-6

25. Falls City 11-1

25. Colorado City 14-4

Class 3A

1. Mathis 26-0

2. West Rusk 26-0

3. Diboll 23-2

4. Hallettsville 23-3

5. Bishop 27-3-1

6. Franklin 24-2

7. Hughes Springs 21-2-1

8. East Bernard 19-4

9. Coahoma 22-4-1

10. Holliday 24-2

11. Grandview 21-2

12. Llano 15-4

13. Blanco 18-4-2

14. Hooks 19-2

15. Idalou 17-5

16. Merkel 14-0

17. Mount Vernon 19-4-1

18. Clyde 19-4

19. Tolar 16-4

20. Kountze 24-6-1

21. Blooming Grove 20-5

22. Poth 20-5

23. Troy 18-5

24. Jourdanton 23-7

25. Pattonville Prairiland 13-4-2

25. New Waverly 19-6-0

25. Lorena 17-4

Class 4A

1. Bullard 29-0

2. Iowa Park 25-2

3. Lake Belton 23-5

4. Pearsall 30-3

5. Rockport-Fulton 25-5

6. Melissa 20-4

7. LaGrange 15-10

8. Smithville 19-4-1

9. Argyle 18-7-1

10. Huffman Hargrave 19-11

11. Glen Rose 19-4

12. Hamshire-Fannett 26-4

13. Alvarado 20-4-1

14. Mabank 19-6-1

15. Calallen 19-7-2

16. Liberty 23-4

17. Godley 16-6-1

18. Tuloso-Midway 17-9

19. Bridge City 19-4

20. Taylor 15-5

21. Gilmer 19-5

22. Big Spring 16-6-1

23. Sinton 17-7-1

24. Fredericksburg 16-3

25. Canyon 15-6

25. Kennedale 14-4

25. Farmersville 12-5

Class 5A

1. Montgomery Lake Creek 26-0

2. Frisco Heritage 22-1

3. Barbers Hill 24-6

4. Leander 19-5-1

5. El Paso Hanks 30-3

6. Santa Fe 21-4

7. Sulphur Springs 20-1-2

8. Aledo 20-2

9. Georgetown 24-3

10. Lubbock Monterey 24-4

11. El Paso Chapin 27-6

12. Angleton 22-6

13. Forney 21-6-2

14. Dallas Molina 21-1

15. Medina Valley 27-4

16. Friendswood 23-6

17. Elgin 17-4

18. LaPorte 23-4

19. Dripping Springs 20-9

20. Crosby 24-4

21. Richmond Foster 27-5

22. Flour Bluff 17-4

23. Corpus Christi Veterans Memorial 23-8-1

24. Mercedes 18-7

25. Lancaster 15-6

25. Amarillo 15-7

25. Huntsville 20-10