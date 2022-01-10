Little Cypress-Mauriceville CISD Honor Rolls Third Six Weeks
Published 2:49 pm Monday, January 10, 2022
Third Six Weeks
Little Cypress-Mauriceville High School
Ninth Grade
All A
Caroline Arabie, Raymond Arrington, Dylan Braxton, Calie Brones, Jillian Brown, Reid Burman, Ella Burns, Haden Causey, Aylee Coleman, Kaymbree Coleman, Emma Crow, Ethan Cupp, Addyson Dryden, Brianna Edwards, Ryan Garcia, John Goddard, Kristian Gordon, George Hamilton, Sophie Henry, Zaret Plascencia Hermosillo, Kiera Howington, Isabella Ibarra, Elias Jureidini, Khloe Lacouture, Mikayla Landry, Jonathan Ly, Evelyn Mares, Anelyz Martinez,Karol Martinez, Madison McConnell, Madison McGuire, Anna McKenzie, Prestyn Myers, Janniliz Gonzalez Nazario, Tyler Newell, Franklin Ortiz, Lindi Perry, Carley Portie, Santiago Contreras Ramirez, Reece Smith, EmmaKate Staton, Ella Stephenson, Brooke Tinsley, Keylie Washburn, Ave White, Eddie Winters, Evan Worster
* * *
A/B
Brayden Blankenship, Andrew Boudreaux, Jaylon Broussard, Taylor Bull, Dilon Cabrera, Dawson Carpenter, Noelia Castanon, Nathan Childress, Kaylin Clarke, Kenzie Clarke, Kaydence Coursey, Kyndall Davis, Dominique Edwards, James Ezernack, Clayton Farwell, Maggie Fisher, Tucker Floyd, Ethan Fry, Kendall Gordon, Jazel Guilbeaux, Isabella Ihle, Adison James, Hunter Johnson, Luke LeBlanc, Paloma Leon, Johnathan Lingo, Rylee Lofton, Mylashia Mahoney, Carson McIlwain, Gavin Mills, Aydan Montoya, Abby Moore, Lexis Moss, David Paul, Jace Pelt, Carson Phelps, Jacob Pierce, Karson Potter, Angela Hernandez Quintanilla, Ava Rambo, Julie Raughton, Landon Richards, Jeremiah Rust, Elena Salinas, Kaylee Salter, Kacen Scott, Parker Seago, Gracelynn Smith, Nevon Terry, Landon Thompson, Alissa Tripp, Delani Van Pelt, Easton Vaughn, Gabriel Walker, Kai Welch, Vicangelo Wilson
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Tenth Grade
All A
Jessica Allen, Valencia Allen, Emily Arrowood, Amy Boaz, Jocelyn Casares, Rayna Christy, David Daleo, Knox DeBlanc, Mallory Dollar, Devin Dunmon, Brooklyn Elliott, Haelee Fitzhugh, Karlye Font, Ethan Gaspard, Sofia Harrison, Sarah Howell, Olivia Hudnall, Haden Johnson, Harrison Jowell, Camille Kelly, Jacob Longlois, Christopher Lund, Melanie Martinez, Madison McDonald, Gabrielle Moore, Logan Nance, Emily Oldbury, Keely Parsons, Nial Patel, Alexandra Pinder, Christine Qi, Jose Reyes, Jessica Ridout, Zoey Royer, Addison Russell, Abigail Shelly, Shaun Singer, Madelyn Smith, Mariska Steele, Caden Steiert, Lexi Tubbleville, Marissa Vaught, Kirstin Vincent, Shailee Watz, Abigayle Welch, Emma Welch, Chloe Wells, Emma White, Annalise Williamson, Rhylan Wilson
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A/B
Logan Adams, Kailey Arnold, Daigen Ashabranner, Karmen Aytes, Abigail Beatty, Jacelyn Cook, Mia Davila, Carolina Delacruz, Mary Dockens, Cameron Dougharty, Raygen Dunwoody, Anthony Estrada, Edward Frenzel, Shyanne Fuss, Erik Garza, Tylen Guillory, Sethnika Hancock, Blake Huckaby, Oliver Hughes, Maddox Hurley, Tuan Huynh, DylanKrummel, Norah LeBlanc, Haylee LeBouef, Zane Lopez, Elyse Martin, Luke McDow, Morgan McKay, Allee Palmer, Samuel Palmer, Bryn Parry, Trista Pelfrey, Richard Perez, Riley Permenter, Elizabeth Quintero, Braxton Rambo, William Rodgers, Aaron Shelton, Elizabeth Smith, Autumn Snyder, Abigail Stevenson, Jordyn Struwe, Kayleigh Sunday, Mia Sunderland, David Tippins, Parker Watkins, Alantheon Winn, Ava Wright
* * *
Eleventh Grade
All A
Mariah Ammons, Wesley Arabie, Pierce Brown, Kenneth Champine, Natalie Delafuente, Landen Ellis, Bailey Garrison, Randy Gilley, Jacob Gonzalez, Chloe Henry, Sarah Hormell, Evan Landry, Dianna
Lowe, Carlos Macedo, Hallie Maddox, Allison Mai, Yolanda Martinez, Keaton Morphew, Angelina Mulvaney, Kenna Peveto, Dean Reynolds, Lanie Rodgers, Reagan Rodgers, Breanna Sims, Katy Spruill, Tanner Stewart, Francesca Thomassee, William Tubbleville
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A/B
Mercedes Alonso, Richard Ammean, Leyla Bonin, Penelope Brock-Hogge, Emily Brown, Paige Brown, Kenniya Champine, Alexis Chishum, Mackenzie Clark, Baylon Compton, Hannah Cook, Savannah Crabtree, Charles Davis, Johnney Davis, Tyler Duhon, Logan Dunn, Cayden Dunwoody, Laykin Elmore, Ryan Foreman, Braylee Freeman, Easton Gibbens, Chryssy Gregg, Lance Hodgkinson, Miranda Keltz, Gavin Lafitte, Alexander Le, Brooklyn Leonard, Joseph Lucia, Gracie Miller, Da’Marion Morris, Yuliana Newell, Isaiah Picard, Brenner Portie, Nathaniel Rabago, Paola Robles, Bailee Rogers, Ella Roy, Reese Rutledge, Brenon Smith, Makinzi Stevens, Slade Stout, Natalie Sulak, Lauren Tinsley, Aubbrey Trahan, Ashley Tran Le, Cole Watson, Brady Wright
* * *
Twelfth Grade
All A
Jacob Bergeron, Abigail Blanco, Blaize Boram, Benjamin Boudreaux, Emma Bridges, Breahna Burrows, Juli Cabiness, Madison Campise, Alexis Coleman, Bryson Collier, Mason Coppage,Madison Corbell, Cam Davis, Montana DiLeo, Dawson Doiron, Carlee Dupuy, Kylie Ford, McKenzie Freeman, Miguel Gomez-Morales, Rylee Hargroder, Matalyn Hill, Abbigail Hudnall, Robert Hughes, Lauren Keeley, Andrew McDow, Jacob Miller, Jacob Ortego, Carson Peet, Alexandria Poole, Tracy Qi, Dax Rodgers, Loren Rodriguez, Lorenzo Rodriguez, Kori Rusing, Zoe Ryan, Aiyana Sandifer, Matthew Sherwin, Camden Smith, Cody Steiert, Rylea Tipton, Michael Vu, Layden Webb, Robert Wedel, Kinley Wolfford, Connor Ziller
* * *
A/B
Caleb Adams, Evelyn Aldaco, Presley Alexander, Angel Arreola, Evan Barborek, Jaycie Benton, Emily Boram, Tiffany Boram, Jathen Bradburry, Elizabeth Brown, Bryce Burkhead, Jacob Burman, Garrison Byerly, Tiffany Cates, Madelyn Cochran, Gavin Cooper, Taylor Cormier, Dwight Davis, Tryce Duclion, Sarah Duhon, Isaiah Dumas, Kaitlyn Ewing, Madeline Finn, Shae Fontenot, Katelynn Ford, Rebecca Forester, Rylee Freeman, Hannah Gilliam, Blance Gore, Benjamin Guillory, Brian Harrell, Alyssa Herndon, Olivia Hogan, Tatum Howard, Grace Huckaby, Stella Hughes, Gunner Johnson, Jacob Johnson, Hannah Joyner, Sarah Kusek, Icesynce Laird, Phoenix Lawless, Caden Leffew, Sierra Leonard, Halle Lewis, Brice Martin, Kayla McCarver, Peyton McKee, Cameron Navarre, Kyle Pelt, Kaylee Potter, Lydia Rodgers, Jesus Rodriguez, Klaeb Roe, Madeline Sanderson, Camdyn Shugart, Steven Simpson, Jimena Solis, Kyron Swanton, Cameron Swiney, Haley Taylor, Sarina Tejani, De Asia Tippins, Nathan Vo, Kyle Warner, Trinity Williams, Brooklynn Young, Karina Zuniga
* * *
Little Cypress Junior High
Sixth Grade
All A
Jannath Bhojani, Jaslea Bourdier, Carter Bourke, Jude Breaux, Carson Campise, Brysol Castino, Layla Cloudy, Brody Compton, MaKayla Dougharty, Justus Fuller, Kaley Goleman, Charley Jones, Henley Kalena, Mahalia Langley, Addison LaSalle, Kambri Leblanc, Ashley Mai, Samuel Mashaney, Mikayla Merritt, Fowler Mills, Raihan Nibir, Shalee Perkins, Emmerson Richards, Tristan Royer, Sarah Santos, Josephine Segelke, Jada Smith, Andrew Stark, Makenna Thomassee, Makenzie Thomassee, Dylan Trotti, Brock Vandervoort, KasenVaughn, Christopher Yeager, Chloe Zarate
* * *
A/B
Lucas Anders, Noah Asbury, Kallie Baugh, Makenna Baze, Taylor Bean, Aubrey Kate Blackman, Joel Bodzioch, Emalee Buchholz, Landen Carter, Caleb Cooley, Jay Delk, Sophia Diamond, Cheyenne Dickerson, Colt Fisher, K’Lynn Godfrey, Antoine Guy, Malori Herrin, Addison Hoffpauir, Tu Huynh, Mason Istre, Kirra Ja’Arah, Bryce Lange, Jamaric Lawden, Aiden Leverett, Joshua Marler, Caydence McCullough, Dylan McGlothin, Kaylee McGuire, Kenzie Medina, Keyli Olvera Moran, Jaden Palmer, Kyler Pancardo, Jose Perez, Jaydon Perritt, Jaxson Phelps, Anthony Phillips, Kiersten Reed, Blake Rosalis, Addisyn Smith, Trent Smith, Avery Standley, Sutton Stanley, Landon Taylor, Diego Vega Moran, Gracie Williams, Trais Williams, Summer Zimmerman
* * *
Seventh Grade
All A
Jaci Barfield, Christian Carrillo, Ethan Choate, Kinsley Doucet, Lance Elzner, Gunner Fry, Madelyn Harding, Morgan Haynes, Scarlett Hogge, Aspein Lakey, Braydon Lampman, Kasyn McCray, Basar Nabil, Calin Nelms, Jadyn Palmer, Jiya Panchal, Sarah Park, Matthieu Pitre, Daphne Rabago, Daryl Robison, Brett Smith, Dallas Smith, Allison Stevenson, Victoria Sulak, Aubrey Temple, Henry Welch, Wyatt Wilson
* * *
A/B
Rosio Alverado, Logan Back, Anna Beadle, Josslynn Beevers, Levi Bodzioch,Skyler Booth, Brooks Broussard, Tyson Cameron, Emily Castillo, Gabriel Chisum, Gauge Clark, Cynthia Cordova Rubio, Rayne Courtier, Nora Crawford, Chloe Davis, Rhys Davis, Ashley Diaz, Za’Mya Dixon, Cheyenne Dowden, Aiden Drummond, Jackson DuBose, KatelynnEdwards, Hailey Ellis, Brodie Fisher, Whitney Foreman, Ronaldo Garcia, Tyler Garcia, Ralea Greene, Mekayla Guy, Tatianna Hanks, Miya Hoy, Marley Hyman, Aliviah Jasso, Jackson Jones, Chloe Lange, Sebastian Leblanc, Paisley Lenz, Ezequiel Leon, Logan Manshack, Enrique Martinez, Amelia McFatter, Konner McLarty, Rylee Menchaca, Jaydan Mills, Thomas Morales, Braedon Morphew, Laethin Nash, Kathryn Netterville, Logan Odom, Xaidee Oglesbee, Zander Oglesbee, Rashmi Patel, Chase Peacock, Danna Perez, Isaac Pinder, Delaney Prejean, Brayden Ray, Kaylee Ray, Brooke Richard, Lauren Rickert, Deacon Rogers, Jaiden Romar, Kassandra Ruiz, Cole Russell, Ayden Scott, Aiden Singer, Jackson Struwe, Callen Tarver, Lilly Tarver, Andrew Vargas, Kaitlyn West, Kenlie Wiley, Konner Williams, Rylie Wilson, Charles Workman, Charlotte Workman, Morgan Worster
* * *
Eighth Grade
All A
Paisley Angelle, Ovez Bheraiya, Lane Braus, Colt Dryden, Payton Elliott, Tessa Erickson, William Freeman, Eden Frenzel, Braylon Lewis, Tor’Shanti McDaniel, Paige McKee, Amaya Meadows, Cooper Palmer, Andy Qi, Bay Reynolds, Ella Russell, Mallory Russell, Rylan Vandiver, Marshall Vaught, Allyson Welch, Maira Zambrano-Mendez
* * *
A/B
Ibrahim Abdur Rahman, Gavin Beaudoin, Corinne Bourke, Annabelle Claybar, Cole Cooper,David Cordova Rubio, Lacey Cupp, Landon Davis, Kinsey Dryden, Mylie Evans, Gage Frazier, Logan Frazier, Parker Freeman, Jackson Futch, Jakob Goleman, Jackie Hudnall, Donovan Irwin, Gustavo Jacobo Vanegas, Cohen Kalena, Camaron Kelley, Carson Kelley, JanetLe, Hannah LeBlanc, Stephen Lucas, Maddox Manuel, Justin McCarver, Kylie Meadows, Aden Mitchell, Jada Montagne, Aaliyah Morris, Kaydence Parker, Joshua Pelfrey, Rylan Pelt, Ryleigh Peveto, Taylor Rankin, Khayden Reed, Kylie Reed, Ashley Reyes, Olivia Robinson, Muskan Shahab, Cooper Smith, Easton Staten, Shelby Veitch, Calder Vercher, Audrey Vice, Kylee Vincent, Catelyn Wesson, Holton White, Braden Wilcox, Caitlyn Williamson, Braden Wilson, Teagun Wilson, Asia Woodson
* * *
Little Cypress Intermediate
Fourth Grade
All A
Avery Finn Arrowood, Jonah Adam Asbury, Katherine Alice May Bland, Corbin Layne Campbell, Kayson Anthony George Green, Makenzi Renee Gunter, Addelynn Raomi Evelyn Inglise, Ezra Anaiah Johnson, Ennis Joseph Judge, Jordan Thomas Jureidini, Hadleigh Brooke Lakey, Chloe McCay Leonard, Maggie Jean Lofton, Jaxen James Mason, Emma Pearl McGuire, Sophia Noel Parker, Bryson Andrew Pedder, Kensleigh Jayce Phillips, Luke Bradley Rayburn, Xander Joseph Richard, Isaiah John Rodriquez, Jorge Luis Santos, Jordyn Lynn Smith, Jay Aji Spears, Macy Ann Stroud, Gabriel Frank-Pierre Thomassee, Cooper Thomas Vargas, Lina Paige Welch
* * *
A/B
Elijah Julius Alex, Yusbel Alvarez Pena, Bradley Robert Oscar Anthony, Kayla Michelle Ballenger, Traece Austin Becker, Presley Abigail Cagle, Vanessa Kate Castillo, Lea Alice Cerkiewicz, Leah Nicole Crabtree, Cullen Ray Craft, Joshua James Cruz, Katelyn Nicole DeLaCruz, Bailey June Dempsey, Jackson Ryan Ellis, Lauren Rene Elzner, Eva Jolynn Fry, Jameson Brody Garrett, Audrina Nicole Garza, Brantlee Joseph Wade Gearen, Dray’ke Anthony Dashon Gillard, Paisleigh Nichole Granger, Jacob Johny Griffin, Kyle William Ray Guillory, Aadhana Janay-Nichole Henry, Ian Frank Holden, Jesus Esteban Huitron Gutierrez, Elijah John Isaacs, Krislyn Janel Johnson, Brynlee Nicole Kemp, Richard Conner Kruft, Nicholas Michael Langley,Katie Grace Lawrence, Allie Jo Leblanc, Madeline Rose Lowe, Sarah Michelle Lozano, Tyler Wayne Melton, Cavan Dean Murphy, Kendall Paige Newland, Kace Parker Omey, Chloe Anne Park, Brody Russell Perry, Madison D’Ann Pitre,Breeana Rennee Ramos, Bentley Lane Richard, Peyton Braylee Rodgers, Aceson Warner Ryan, Ramsie Laree Stanley, Lyndon Gage Trahan, Ally Paige Trero, Mikah Isaiah Trower, Carson Ray Vice, Audrey Paige Williams, Mayleigh Addyson Wright
* * *
Fifth Grade
All A
Colton Nicholas Boyle, Brylee London Burtsfield, Blakely Pipkin Craft, Roselyn Elizabeth Crane, Marren Rose Crawford, Greyson Scott Frederick, Kayson Michael Holcomb, Daniel Enrique Jacobo-Vanegas, Brendan Michael Aleksan Menges, Hope Aubrey Prejean, Laila Laniya Prudhomme, Rylee Blaire Scales, Liam Paul Scarborough, Ava Jordan Shugart, Lane Patrick Stephens, Kyndall Eve Temple, Peyton Ann Tilley, Colton Ty West, Colbin Kenneth James Wilson, Lorialye Faye Wright
* * *
A/B
Avery Grace Aulich, Bryce Allen Barfield, Case David Beatty, Lexton Wayne Beritiech, Felicity Jade Bob, Madeline Annabelle Breaux, Barrett Lawson Burtsfield, Allison Marybell Cano, Keller Christian Claybar, Xavier Domonique Collier, Jena Kathleen Crabtree, Dillon Clyde Crouch, Caden Glen Deets, Joshua Levi David Fleetwood, Jackson Drake Hail, Albert Jeremy Harvey, Kynslee Gale Haure,Julio Jerico Hermosillo, Ofelia Araceli Hernandez, Knox Reed Hinds, Kenzlee Madison Holcombe, Nona Mae Hunter, Raphael Celine Latiolais, Ryelin Makena Levy, Sawyer Rae Lofton, Raylynn Elizabeth Longmire, Thomas Briggs Carlton Lucas, Danielle Anne Manley, Samuel Paul Martinez, Reagan Everett McDonald, Taylin Renae McEachern, Sara Allaine McFatter, Keegan Chase Meyers, Caleb Donavan Mitchell, Castiel Ian Murphy, Mason Fisher Nelms, Lucas Reed Odom, Aiden Cruz Phillips, Dashawn Roosevelt Reed, Sofia Marisol Sanchez, Daztin Ryheme Shilow, Hailey Lane Smith, Jaxon Lane Smith, Landyn Cole Smith, David Ace Swinney, Brie Nichole Thibodeaux, Julia Candacee Vance, Kyren Wayne Walker, McKinley Jean Wallace, Sterling Brye Weatherford, Lane Wesley Wheeler, Jeread Lee James Wolfe
* * *
Little Cypress Elementary
First Grade
All A
Laeton Amburn, Karlee Becker, Trishiv Bhakta, Adalyn Blakesley, Ava Bonnette, Brynlee Breaux, Mila Breaux, Sterling Burch, Jaxon Carline, Kendric Champine, Noah Charles, Royce Cole-Crook, Eliza DeMary, Kroy Dickerson, Vada Dickson, Bryden Fontenot, Josephine Fruge, Bentley Fuller,
Damian Garcia, Cameron Gaspard, Emery Harrington, Bazelee Howard, Cameron Jackson, Brody James, Chase Johnson, Rebecka Jones, Rylinn Jones, Gabriella Lachney, Brooklyn Lewis, Jude Lisbony, Kass Maldonado, Killian Meixner, Jozlynn Miller, Reid Montgomery, Hailey Panchal, Jase Platt, Kyndal Poluk, Bella Richard, Daniel Richard, Connor Runnels, Jameson Seago, Parker Smih, Ryder Sonier, Addelynne Sonnier, Everlee Struwe, Prestyn Sumrall, Jacelyn Tant, Ariel Thane, Ryker Thrailkille, Tripp Vandervoort, Adelyn Vargas, Ian Vercher, Brooklynn Verrett, Liam White, Alaina Williamson, Maddie Wilson, Kevuan Wrighting, Lauren Wu, Juliet Zarate
* * *
A/B
Zaxton Blayze, Cameron Bourque, Nichole Brown, Morrious Cook, Osiris Crow, Abigail Day, Zyrielle Dixon, Riley Ford, Melvin Gilbert, Ashlyn Hatcher, Juan Hernandez, Eleanor, Horton, Kimberly Jannise, Elijah Johnson, Parker Kirbow, Sophia Lawson, Mattie Lovelace, Mason Manning, Easton Nevill, Connor Perkins, Cohen Perry, Jadin Prescott, Laiklyn Prudhomme, Alexis Riano, Braxton Simpson, Kooper Skinner, Kollin Vincent, Carley Watkins, Rylee Welch, Maverick Wilson
* * *
Second grade
All A
Amelia Armstreet, Brayden Aksew, Jayden Bob, Ahndree Breaux, Remy Byrd-Fullingim, Caydence Caples, Lillian Cloudy, Avery Comeaux, Easton Cox, Harper Crowell, Bailey Delk, Addilyn Dixon, Kai Ezell, Eleanor Frederick, Leona French, Liam Fritz, Kenzington Green, Aria Guzman, Paisley Hallman, Ruby Horton, Ella Jackson, William Johnson, Khloee Kelley, Jade Kelly, Brayden Marcus, Norah Mashaney, Noah Moreaux, Camden Nabor, Kenyounni Overstreet, Greyson Peevey, Baylor Phillips, Addison Raflik, Alexander Ramos, Kate Sargent, Jayden Scott, Kyler Shillow, Caroline Shuff, Brice Simon, Cooper Sonnier, Claire Stelly, Taylor Stout, Brody Stroud, Sadie Summers, Abigail Sunday, Harper Temple, Brantley Thibodeaux, Brandt Tipton, Aspen Torbert, Landon White, Isaac Zarate
* * *
A/B
Audrey Alford, Devon Anderson, Beaux Beritiech, Arnav Bhakta, Blaine Bryan, Aubrey Carpenter, Oriyah Collier, Brody Crane, Hayes Crawford, Bradley Creel, Olyve Denham, Jacob Detwiler, Alyssa Dugas, Carter Elmore, Johnny Epps, Annabeth Erickson, Keelie Flora, Natilynn Foster, Marvin Galindo Acosta, Kambry Goodwin, Alessa Griffin, Jaxon Hanks, Aiden Harrison, Mason Henning, Emma Holcombe, Karter Howington, Rylan Howington, Mia Ibarra, Nora Isaacs, Errol Kemp, Jaycie Lovelace, Cristobal Lucatero Cacho, Kinley McGlothin, Ronal Mejia Gomez, Theodore Michaelis, Kacelyn Moody, Devin Morgan, Darline Olvera Moran, Alyssa Phillips, Ridge Pope, Joseph Prado, Karson Ridgaway, Sophia Risinger, Elizabeth Roach, Anthony Rodriguez, William Rush, Brandon Sharkey, Raina Thane, Regan Thane, Skyleigh Travis, Hannah Trott, Kassandra Valdez Sanchez, Jacie Van Auken, Javier Vazquez, Kevin Velasquez, Sophia Villarreal, Benton Walker, Colton Walker, Jack Wallace, Jude Watson, Lane Williamson, Parker Zavala
Third grade
All A
Matthew Barrera, Jaylan Boudier, Kenley Broussard, Brandon Burnitt, Miah Castaneda, Brylee Castino, Taycee Coleman, Trystan Cooper, Emily Crouch, Kayden Freeman, Grace Guillory, Baylor Hallman, Logan Hayes, Paxton Holcomb, Walter Hope, Bentley Jackson, Ethan Jackson, Chandler Jones, Keelynn Landry, Joseph Maglothin, Jonah Mashaney, Kyliee McDonald, Emmie McFatter, Audrey Parsons, Avery Perkins, Santiago Quinonez-Kuku, Ryder Ray, Zoe Rivette-Wolfford, Logan Scarbrough, Cali Stephens, Jude Struwe, Austin Tucker, Alexia Villarreal, Gunner Wilson, Jacob Wu
* * *
A/B
Alan Barrera, Jaiceun Bell, Brantlee Bertrand, Cadynce Bellon, Jackson Brister, Kenli Clakley, Alina Collazo Sanchez, James Crabtree, Caden Crowe, Avery Day, Brayden Desadier, Morgan Duhon, Cedric Ford, Samantha Francis, Jeffery Furlough, Dominic Garza, Rustee Gearen, Shalea Greene,
Kristopher Hennigan, Serenity Hunter,Juan Ibarra, Katerina Lachney, Ariana Lawson, Major Ledet, Brentley McDonald, Jackson Meyers, Jacob Mitchell, Jason Molina, Jackson Nealy, Kamryn Netterville, William Peevey, Samuel Picard, Juan Ponce, River Pope, Logan Richard, Waylon Ricks, Victor Sanchez, Adrianna Singleton, Jacob Spears, Huntley Stephenson, Alyssa Stout, Declan Sullivan, Ethan Sullivan, Bryson Taylor, Corra Turner, Gabriella Vasquez, Madysen Ward, Bentley Watkins, Erica Wiley
* * *
Mauriceville Middle School
Sixth Grade
All A
Sarah Barnes, Ryleigh Bourgeois, Hunter Brewer, Cole Christy, Alex Courtier, Graysen Craft, Danielle Edwards, Addyson Farwell, Joseph Fuss, Mathias Hernandez, Grace Hudspeth, Heidi James, Rachel McDow, Laney Reynolds
* * *
A/B
Jase Blankenship, Baylee Bonnin, Corben Broussard, Kayden Bryan, Shaelaiyne Buckley, Adalynn Burch, Lukas Davidson, Aadi Day, Keaper Elliott, Emmanuel Escobedo, Knox Fontenot, Kyle Frank, Nicholas Gomez, Paisley Gorham, Emma Griffith, McKenzie Hooper, Cyra Johnson, Bryson Jones, Riley LeBouef, Jeremiah Lee, Kaylie Leffew, Kyle Low, Kylie Martinez, Michael Mayo, Brayten Moore, Skye Myers, John Perez, Josie Permenter, Gavin Primrose, Kadence Rachal, Aiden Roach, Avery Saucier, Thea Savant, Olivia Scheiderer, Madison Scott, Jeric Touchet, Bailey Vandagriff, Averie Vice, Jacee Webb, Greysen Weir, Addison Willson, Ace Wright, Fiarrah Young
* * *
Seventh Grade
All A
Maliah Askari, Kassidy Burrell, Keegan Crochet, Jaxon Daigle, Cazador Hunter Edgerton, Ashtin Fountain, Henry Fregia, Taylor Huckaby, Ethan Pope, Jacob Scheiderer, Nathan Sherwin, Levi Strother, Ethan Ybarra
* * *
A/B
Samuel Barnes, Kendall Braxton, Victor Castanon, Blaine Chandler, Jacob Costner, Ethan Courmier, Zelda Cowan, Hannah Crump, Arelly Delafuente, Kymber Dougherty, Emma Frisbee, Alexander Fritz, Brayden Gaddis, Brenden Gallier, Lahna Hughes, Sophia Hutchison, Zachary Johnson, Aiden Knight, Desiree Lee, Micheal Ly, Chloe’ Malone, Laneigh Mann, Brynnen Manning, Peyton Manning, Peyton Matthews, Louis McClelland, Ava Montondon, Noa Norwood, Yessenia Ortiz, Annsley Prince, Kaylee Prouse, Brooklynn Roberts, Lance Scott, Randin Shomo, Daniel Shoultz, Taylor Simon, Aiden Snyder, Aiden Sowell, Sierra Turner, Aubri Watzlavik, Isaiah Watzlavik, Reagan Weatherford, Edyn White, Samuel Winn
* * *
Eighth Grade
All A
Audrey Heiner, Jena Huckaby, Adrien Johnson, Claire Jowell, Kinley Lacouture, Grant Loupe, Nevaeh Melnychuk, Slaydon Pevey, Isaac Woods
* * *
A/B
Lockland Ashmore, Hagen Avila, Bryce Busby, Sadie Causey, Noah Davis, Gracie Day, Addison Ezernack, Kolbiann Fountain, Odes Gordon, Bailey Gorham, Jasmine Hooks, Brooklyn Hudson, Laura Hughes, Kaitlynn Jarreau, Makenzie Johnson, Beau Latiolais, Kylie Laughlin, Makenzie Ledet, Luke Levens, Haley Long, Derek Lopez, Madison Loupe, Kaydence Manning, Jade Marlatt, Carinna Mayo, Isabella Nicholas, Slade Nunnally, Tori Pannell, Emma Peppers, Clay Raney, Jake Raney, Haylie Robson, Luke Scott, Kevyn Smith, Dayton Sterling, Dane Sunderland, Sarah Taylor, Kiari Walsten, Raelynn Wilson, Zoe Winn, Jeffery Womack, Alexia Wright
* * *
Mauriceville Elementary
First Grade
All A
Annaleigh Noel Broussard, Daniel Damon Burkett, Madeleine Grace Chandler, Jaxon Levi Chimeno, Brady Josiah Emerson, Jesse David Evans, Jaxon Rhys Gordon, Kase Adam Savy Heatherly, Aubree Marie Hipsley, Violet Elizabeth Holmes, Hailey Jo Horrocks, Madeline Anne Kibodeaux, Madilyn Grace Lawrence, Harrison Wayne Loupe, Maddox Ryder Martin, Lucy Lynn Perry, Ryleigh Dyanna Schisler, Maryjane Denine Self, Tripp Gabriel Sims, Heather Belle Sterling,Adalyn RoseYoung, Autumn Grace Young
* * *
A/B
Abigail Faith Arrington, Presley Nevaeh Edwards, Ju’Riah Mariee Frye, Ellia Faith Guillory, Lilly Kate Hughes, Hadley Faith Jones, Jackson Anthony Manning, Liam Kayne Mobbs, Brody Burdette Oldbury, Riley James Peterson, Adalynn Sheree Phillips, Jaylee Rayne Pipps, Emeri Mae Smith, Jessy Dawn Smith, Owen Asis Welch
* * *
Second Grade
All A
Nathaniel Liam Carreon, Kimber Marie Clausen, Brexston Timothy Sheldon Cooper, Pierstin Rayne Elliott, Camila Rose Hernandez, Mathew Aaron Honkomp, Kasen Matthew Jackson, Aldin Samuel Ramizo-Courtier, Hadleigh Michelle Richard, Ridley Shaeyn Saleme, Anslee Jean Strandberg, Adyn Faith Sunderland
* * *
A/B
Jordyn Marie Alvarez, Brea Annette Avila, Robert Michael Bland, Elizabeth Marie Caswell, Vance Joseph Daigle, Rylie Noelle Davis, Brooklynn Alyse Dodson, Skylar Rayne Duhon, Haisley Jacque-Sue Edgerton, Kingston James Guillory, Briana Brooke Hand, Katherine Elise Harrington-Travis, Deveron Wellington Hoffpauir, Cheyenne Nicole Hooper, Keagan Dale Lafauci, Chloe Renae Mann, Mckenzie Grace Manning, Leslie Vanegas Mejia, Lily Elaine-Collins Munselle, Kyler Blaine O’Banion, Kaden Lee Owens, Makaila Hope Palaganas, Molly Dianne Pope, Brealynn Kay Richard, Dilan Robles, Kyliin Grace Rubin, Alexis Topaz Runnels, Luke Christopher Woodrow
* * *
Third Grade
All A
Delilah June Arceneaux, Levi Texas Brewer, Lilyth Estelle Chandler, Bria Sha’Ron Childress, Aubree Gale Clark, Aniyah Nicole Davis, Aiden Bryce Earp, Clifford Louis Evans-Dunmire, Tanner BryantHannon, Eli Ryan Hudspeth, Aiden John James, Kirk Owen Jowell, Hanna Rose Lovell, Craigen Jon McShan, Iliana Marie Mobbs, Jase Wade Robson, Jayda Lynn Schwent, Emilio Solis, Jackson Michael Sterling, Zackary James Turner, Jaina Rene Wagner, Laurelai Grace Wilhelm
* * *
A/B
Conner James Allen, Case Lynn Brister, Brooklyn Michelle Broussard, Azalea Elizabeth Campbell, Brynn Michelle Renee Craft, Jackson Evans Crocker, Sergio Abel Delafuente, Graycen Dwayne Dufour, Maricarmen Escobedo, Ivan Espinoza, Jace ColeEvans, Tate Rowdy John Floyd, Riley Marie Gilbert, Bradley Dial Heflin, Natalia Ailin Hernandez, Ava Mackenzie Hibbert, Anthony Coleman Leblanc, Brayden Steven Long, Joie Rose Mahoney, Arli Elizabeth Martin, Kastan James Massey, Jeremiah Kason McCracken, Jack Bennett McKenzie, Blaine Mason Meyers, Rayleigh Marie Miller, Haylee Denise Richard, Carlos Evelio Robles, Ainsley Isabella Marie Rozean, Hunter Lee Savant, Phillip Dwain Seeney, Cameron James Self, Nevaeh Hope Simoneaux, Jaxton Waynne Smith, Tripp Michael Sowell, Mason Garrett Stasik, Noah Blane Taylor, Addison Rose Tincher, Brielle Jolee Vandagriff, Joshua Cole Watzlavik, Zoe JoAnne Weatherford, Amy Piper BriAnne West, Luke O’Brien Woods
* * *
Fourth Grade
All A
Gracelyn Ava-Leigh Bland, Cory EastonBrewer, Valerie Ann Cezar, Elyzabeth Gail Franks, Derek Austin-Philip Harrison, Ava Lyn Horrocks, Jackson Todd Loupe, Brooklyn Denise Lund, Payslee Shay Mann, Timothy John McDow, Emma Rhose-Collins Munselle, Adam Mark Prevost, Alan Joseph Ramizo-Courtier, Oliver Kyle Russell, Jadynn Marie Elisabeth Schexnider, Fisher James Seago, Brooklyn Kallie Simmons, Aubrey Chyanne Sims, Isabella Grace Steele, Raelynn Nicole Vercher, Kaden James Whitesel, Braeson Paul Williams, Skylar Allen Willison
* * *
A/B
Athena Mychelle Berndt, Reagan Raye Bingham, Lilyana Von Briscoe, Abran Eli Broussard, Fatima Castanon, Celia Grace Chimeno, Leo Jay Cooley, Anna Belle Cornwell, Karlee Norene Dycus, Brailey LeeAnn Paige Edenfield, Slathern Thomas Frank, John Thomas Franks, Kelby Scott Gallier, Kaydance Raylynn Gilbreath, Josue Jair Gomez, Emma Marie Gordon, Kendall Ann Gorham, Addison Rain Grant, Riley Jo Gravett, Liliana Rose Hawkins, Jason Henry Heflin, Emmily Paulina Hernandez, Bailee Breeann Hooks, John Anthony Hooper, Evey Irene Leblanc, Carter James Loupe, Aria Bella Marlatt, Natalie Grace Martin, McKenna Lynn McClain, Timothy Ian McClelland, Marcus Drew Monceaux, Paige Adalynn Partain, Claudia Joy Primrose, Chloe Alyse Rhodes, Braylee Elizabeth Richard, Ryker James Roberts, Trystan Dayle Sims, Paisley Marie Telles, Brayden Christopher Walls, Isabella Rose Walters, Paisley Layne Weeks, Rhyder Scott Woods
* * *
Fifth Grade
All A
Kenley Nicole Dycus, Elliott Dane Fregia
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A/B
Brinlee Nichol Avila, Dean Alexander Chenyworth, Brooklyn Christine Childress, Terry Adam DeGregory, Huntley Taytumn Edgerton, Cloie Rae Haure, Abel James Heller, James Boyd Holmes, Cameron Brent Knott, Bryant James Lawrence, Mary Elizabeth Leffew, Madison Rose Ly, Kevin Bryson Manasco, Mason Robert Martin, Cesar Gabriel Morales, Olivia Irene Prevost, Victoria Elise Rodriguez, William Anthony Shoultz, Noah Michael West, Brenhan Aaron Williams, Caleb Riley Woods